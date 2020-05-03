日本天王木村拓哉和工藤靜香結婚20年，近日木村心美和木村光希日前開直播慶生，被網友問到理想型，兩人都表示「未來另一半一定要帥過爸爸才行」，讓網友直呼條件太難。宅神朱學恒更打趣說「比爸爸帥這條件…這就是面很高的高牆了」，但也有網友破盲點神回。

這次木村心美和木村光希開直播，不少網友敲碗狂問姊妹二人心目中對於另一半的理想型是什麼？沒想到，兩人都表示「未來另一半一定要帥過爸爸才行」。

木村心美和木村光希的這個回答被網友笑稱真的是標準超高了，直呼條件太難。宅神朱學恒看完也吐槽說：「比爸爸高是有可能，但是帥....這就是面很高的高牆了」。

許多網友看了宅神的PO文，也紛紛回說「木村的帥已經不是只有外表了，這對只能下修標準了」、「那貝克漢的女兒怎麼辦 不用嫁人了」、「慘了 ，難嫁了」。不過也有網友突破盲點回應，「只能找外國人而已，很多的」、「簡單，只要觀念崇洋媚外就行啦，輪廓深邃的外國人很多」、「帥是很主觀的..有錢聽說能加分（誤）」。

(中時電子報)