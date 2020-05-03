（圖／翻攝醫師好辣Youtube）

泌尿科門診中，經常會有許多包皮過長的男性病患前來就診，一名17歲男高中生有嚴重包莖問題，因解尿時會有疼痛感，甚至還出現紅腫，流出分泌物等症狀，醫師請他脫下褲子內診，濃濃惡臭就飄散整個診間，仔細一看，竟看見男高中生的生殖器前端不滿陳年汙垢！

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在《醫師好辣》節目上分享案例，一名17歲男高中生有嚴重包莖問題，生殖器前端僅剩下一個如「小針孔」般的洞口，就像穿「高領毛衣」一樣，探不出頭來，男高中生表示自己在小便時出現疼痛感，且生殖器還出現紅腫、流出血水分泌物等症狀。

（圖／翻攝醫師好辣Youtube）

邱鴻傑表示，男子都還沒脫下褲子，診間就能聞到分泌物的「腐爛惡臭味」，後來他請男子脫下褲子內診，發現他的生殖器非常紅腫，觸診時發現男子的冠狀溝附近佈滿小硬塊，隨後邱鴻傑立刻安排男子進到開刀房進行手術，一般來說，手術時間約20～30分鐘就能結束，邱鴻傑表示，「這地方包皮跟龜頭沾黏非常嚴重，慢慢剝下來就會看到男生的冠狀溝，他的包皮垢已經結石、鈣化，藏太久所以整個變硬。」因此光是清潔、將黏得緊的汙垢弄掉就花掉了一半的時間。

邱鴻傑指出，有些男性會因包皮過長忽略了裡面的清潔，因此他建議，男性要每天將生殖器推出來洗，並保持乾燥，若是青春期過後還是包莖狀態，就必須尋求醫師割除；而小朋友需不需要割包皮？邱鴻傑表示，除非是有宗教問題，或者有嚴重包莖、反覆發炎、排尿不順等狀況，才需要割包皮，否則都會等到青春期發育完後，再進行割包皮手術。

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(中時電子報)