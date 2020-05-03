華夏科技大學企業管理系學生王雅竹思考藥盒結合科技應用，設計出更簡化、方便性的科技藥盒，獲得校內競賽亞軍。（王雅竹提供）

華夏科技大學企業管理系學生王雅竹思考藥盒結合科技應用，設計出更簡化、方便性的科技藥盒，獲得校內競賽亞軍。（王雅竹提供）

華夏科技大學企業管理系學生王雅竹因家人有慢性疾病需定期用藥，進一步思考藥盒結合科技應用，設計出更簡化、方便性的科技藥盒，作品不僅獲得校內競賽亞軍，更進一步申請科技部研究計畫，王雅竹優異表現榜首錄取中國醫藥大學科技管理碩士學程。

王雅竹說，從事船務工作多年，因地緣等關係選擇華夏科技大學企業管理系就讀，她相當感謝校內師長教導，除了協助考取多張證照外，師長給予多元思考空間，更透過靈活教法，讓她從生活細節中尋找需求，進一步將想法具體化。

王雅竹說，由於父親有慢性疾病需定期服藥，但又擔心父親忘記吃藥，她思考可以結合提醒用藥的智能藥盒，雖然市面上也有過相關產品，但她以使用者角度出發，不僅更簡化、更方便，另外結合區塊鏈應用連結醫護、藥局、雲端、監控者與手機。

「2年來沒有遲到、缺課過！」王雅竹說，雖然平時工作很忙，但只要有課程都會提早把工作完成，儘管工作再累、再忙，從未缺席過一堂課，學習是一件快樂的事情，課程也相當生活化、有趣。

王雅竹在校內成績相當優異，多次榮獲校內表揚，報考中國醫藥大學科技管理碩士學程，如願第一名錄取，師長們同感榮耀。

華夏科技大學企業管理系系主任朱默庵指出，王雅竹就學期間相當認真，展現出積極學習的樂情，系上給予良好的學習環境，協助她進一步繼續求學，精進自己的學識能力。

(中時 )