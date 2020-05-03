大陸人民大學學者翟東升示警，由於美國總統川普把防疫不力的責任甩鍋給中國大陸，加上美國經濟陷入低迷，以及今年下半年即將面臨的總統大選，川普政府很有可能對於大陸外匯儲備所持有的美國國債以及民營企業資產有所動作。

紐約時報報導指出，根據現職與前任美國官員透露，川普政府資深官員正在對美國情報單位施壓，要求找出「新冠病毒源自武漢實驗室」相關有利證據，藉此要求大陸賠償。

而美國總統川普頻頻釋放「大陸責任論」的觀點，一再將防疫失職矛頭指向世界衛生組織（WHO）以及大陸。

《今日頭條》引述《正和島》的文章指出，大陸人民大學教授翟東升認為，這不單是簡單推責任而已，乃是大陸政府以及人民在美國資產安全性的問題。尤其大陸持有超過1兆美元的美國國債，加上大陸企業在美國的資產，都有可能被川普政府扣押後變現，這將會是一場惡戰。

川普有無可能鋌而走險，硬是要找藉口徵收大陸在美國資產？翟東升分析，基於以下二點，不無可能：

一、是因為美國經濟處於危機之中，因應疫情，美國已採取無限的量化寬鬆政策（QE），資產負債表從4.2兆迅速擴張到6.6兆美元。並且到現在每天還以約500億美元的速度在擴大。同時美國政府大發債，到目前為止經濟刺激法案規模達2.7兆美元。

翟東升預期，除非發生大規模的戰爭或者某種極端情況，讓美國企業的利潤巨幅增長從而跳出當前的零利率陷阱，否則就是這樣一點點滑入歐洲和日本的狀態：經濟半死不活欲振乏力。

二、即將到來的美國總統大選，如果疫情再延續幾個月，或者雖然疫情好轉但經濟沒有恢復，高失業會帶來社會痛苦和焦慮的加劇。翟東升表示，「那時川普的連任機率就不好說了！」

翟東升示警，未來半年，大陸必須防患於未然，堅持「底線思維」，對於大陸在美國的外匯儲備和民眾的資產，需要多管齊下，一部分躲、一部分保、一部分換。

(中時電子報)