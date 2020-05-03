鄭問的精湛畫工與技巧，讓他生前早已在國際間發光，但許多台灣人認識鄭問，卻是從他逝世後的故宮大展開始，讓不少漫迷為之唏噓。（貝殼放大提供）

鄭問時常拿放大鏡作畫，他的畫工驚人，僅一片指甲大小的尺寸也難不了他，仍可在毫米間創建浩瀚世界。（貝殼放大提供）

已故漫畫家鄭問一生締造多樣紀錄，但相較於他在國際間的聲明遠播，鄭問的人生故事卻不為多數台灣人所知。導演王婉柔透過紀錄片《千年一問》，娓娓道來鄭問一生歷程，讓這位被譽為「亞洲至寶」、首位進軍故宮展出作品的傳奇漫畫家有了溫度，不再觸不可及。

曾以電影音效師為題、創作《擬音》的王婉柔，此回受監製王師之邀，接下《千年一問》導演一職。王婉柔先前不認識鄭問，初次閱讀《東周英雄傳》後，內心大感驚奇，「他將戰爭場面畫得非常震撼，充滿聲音與情緒。看越多他的作品，對他會感到越好奇。」

但生前低調處世的鄭問，留下訪談資料稀少，即使名聲遍及國際，他的創作歷程、生活態樣，仍對世人相當陌生。透過作品及鄭問身邊親友的大量訪談，王婉柔才逐漸拼湊出鄭問的樣貌，「過程非常有趣，你不會看到他只有完美的一面，他會慢慢的從資料裡變得複雜而有人性。」

紀錄片從鄭問兒時說起，國小三年級的鄭問，已經能將門神肖像臨摹得唯妙唯肖，顯現出他的早慧與繪畫天分，接著就跟著鄭問的人生腳步，從台灣漫畫起飛的八零年代，游移到他曾定居的日本、香港、大陸，再回到台灣。片中更採用動畫技術，模擬2D的鄭問身影，遊走於故宮大展及香港街頭，鄭問畫工精湛細膩的漫畫也成了動畫，一圓鄭問生前的動畫夢。

王婉柔表示，「有時候我們為了讓作品更吸引人，會用新奇的敘事手法，但解析鄭問作品，會發現他的敘事手法是古典的，永遠將重點放在故事本質，順著時間軸說一個故事。」這項特色也如實還原到紀錄片本身，讓觀眾跟著鄭問身影走一遭。

相較過去大眾對鄭問的了解，多偏重於日本業界表現，王婉柔也率領團隊親訪曾跟著鄭問製作遊戲多年的大陸團隊、香港漫畫教父黃玉郎，一窺鄭問人生後半場的創作突破，對鄭問一生有何影響。

王婉柔認為，「漂流」是鄭問一生中的課題，是種生不逢時的不得志，不斷轉換環境、遇到挫折的鄭問，其實很辛苦，但他始終堅忍卓絕，為畫畫挑戰自我，「他的畫作雖然狂野奔放，生活卻很拘謹，對自我要求很高，像他漫畫定義的英雄：堅持、有道理、有禮貌。希望透過《千年一問》，讓更多人能夠看見鄭問不為人知的小故事。」

《千年一問》預計於今年秋天上映。

(中時 )