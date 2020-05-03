新冠病毒Covid19使得許多例行工作都暫停，美軍也受到影響，多場演訓擱置。為了不讓作戰素養生疏，美國陸軍戰車兵「以電玩代替訓練」，雖然電玩無法完整重現戰車環境，但是對於年輕士兵來說，仍有助於他們了解戰車的作戰任務。

任務與目的(task and purpose)報導，美國陸軍第1騎兵師第3裝甲旅戰鬥隊，第6騎兵團第6中隊就在疫情期間，以電玩來替訓練，他們試玩了幾種遊弃，包括《戰車世界》(World of Tanks)在內的幾場比賽之後，士兵們最終認為「戰爭雷霆」(War Thunder) 最能滿足他們的需求。

War Thunder Xbox One Launch Trailer

第三裝甲旅戰鬥隊發言人史考特‧庫恩上尉( Capt. Scott Kuhn)說：「戰爭雷霆的線上參與者更多，面臨的對手更多樣。“現在，我們已經準備好要打排名賽。」

嚴格來說，以電玩來進行軍事訓練並不算奇特的事，包括飛機的「座艙模擬器」，或是近年來以VR 虛擬實境的單兵戰鬥訓練器也都在開發，早在10幾年前，美國陸軍自己曾經開發過「America Army 」(簡稱AA)的單兵射擊遊戲，原本是徵兵處的招兵遊戲，之後用來訓練新兵也能收到成效。

之後，美國陸軍就一直致力開發符合戰場環境的模擬遊戲，可以幫助士兵辨識戰車和裝甲車輛的種類。

庫恩上尉說，「戰爭雷霆」這樣的線上遊戲，還能練習多輛戰車的協同作戰，比如遊戲畫面的下角有一個地圖，上面有坐標，能夠做一點地圖導航的練習，比如要求各車組，必須在某一坐標處會合，然後發起行動。一個班是兩輛戰車，一個排是四輛車，一次最多可以操縱4輛戰車，然後透過指令練習楔形編隊或縱列隊。

不過「戰爭雷霆」所操作的戰車，是二戰時期到冷戰期間，這意味著該遊戲不是現代戰車的理想訓練平台。儘管有一定的局限性，但也有一些不錯的要素，比如遊戲的幾種視角，可以從指揮官的艙口，切換到砲手的座位，而年輕的駕駛兵很少從這樣的視角瞭解戰場狀況。

戰車指揮官麥克‧馬努吉安(Mike Manougian)說：「 遊戲有助於戰車兵瞭解指揮官的一些戰術決策，前幾天我和一個年輕的砲手交談，那型戰車的主砲下壓幅度有限，所以那位砲手看到了其他玩家，是如何通過反向坡道來防禦。這位砲手一下子就明白地型對於戰車的侷限與優勢。」

(中時電子報)