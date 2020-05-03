罷韓團體近日動作頻頻，針對罷韓投票所「越借越少」問題，罷韓團體火力全開。易經命理老師高煜霖表示，罷韓團體要小心了，後續還有「好事」可看，小心適得其反。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」指出，近期罷韓的「投開票所」一事，吵得沸沸揚揚，雖然中選會說會借得到投開票所。但是卦象卻顯示「運氣平平，凡事拖延」來看，不論是作業「日期」，還是「流程」，恐還會有「卡關」的現象。

高煜霖分析說，罷韓方須小心避免被「反操作」，更不要以為這樣吵會激起「民怨」、激起罷韓「決心」，因為後續還有「好事」可看，小心適得其反。

另外針對錢櫃事件，高煜霖點出，卦頭「帶枷鎖入獄」，顯示台北市長柯文哲和民眾黨的政治路，被「錢櫃大火」、「緋聞」重創，近期恐被事件拖住，無法擺脫，對手會往死裡打的氛圍。另一句噬辭「官事只宜緩，去者未回程」，顯示出，柯和黨採取「淡化處理」策略，只是，對造方恐不買單，咬著不放。之所以會如此，從卦解「人未歸時」判斷，柯和黨的團隊，找不到正確的「策略」或好的「軍師」，得到一句噬辭「失物南方見，急討方心稱」，顯示好的策略或軍師，要去「南部」找才能有解決之策。

(中時電子報)