深田恭子在新寫真露股溝。（圖／翻攝自深田恭子IG）

37歲日本女星深田恭子，將於13日發行第21本寫真集《Brand new me》，近來不時釋出寫真內容，特地飛到夏威夷取景，換上比基尼大玩衝浪，畫面相當養眼。

深田恭子近年愛上衝浪，這回工作拍寫真就結合衝浪，還出動空拍機拍攝，昨（２）日她在IG分享衝浪辣照及影片，只見她穿著比基尼，肌膚曬成小麥色，甚至蜜桃臀、股溝也全露出，性感中又帶點健康陽光美。

深田恭子飛到夏威夷取景，出動空拍機拍衝浪。（圖／翻攝自深田恭子IG）

在 Instagram 查看這則貼文 深田恭子（@kyokofukada_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 1 日 下午 7:02 張貼

而在新冠肺炎疫情持續升溫的狀況下，深田恭子也不忘向大家喊話打氣，「雖然不安的日子一直持續著，還是希望大家身心都健康。」

(中時電子報)