37歲日本女星深田恭子，將於13日發行第21本寫真集《Brand new me》，近來不時釋出寫真內容，特地飛到夏威夷取景，換上比基尼大玩衝浪，畫面相當養眼。
深田恭子近年愛上衝浪，這回工作拍寫真就結合衝浪，還出動空拍機拍攝，昨（２）日她在IG分享衝浪辣照及影片，只見她穿著比基尼，肌膚曬成小麥色，甚至蜜桃臀、股溝也全露出，性感中又帶點健康陽光美。
而在新冠肺炎疫情持續升溫的狀況下，深田恭子也不忘向大家喊話打氣，「雖然不安的日子一直持續著，還是希望大家身心都健康。」
(中時電子報)
37歲日本女星深田恭子，將於13日發行第21本寫真集《Brand new me》，近來不時釋出寫真內容，特地飛到夏威夷取景，換上比基尼大玩衝浪，畫面相當養眼。
深田恭子近年愛上衝浪，這回工作拍寫真就結合衝浪，還出動空拍機拍攝，昨（２）日她在IG分享衝浪辣照及影片，只見她穿著比基尼，肌膚曬成小麥色，甚至蜜桃臀、股溝也全露出，性感中又帶點健康陽光美。
而在新冠肺炎疫情持續升溫的狀況下，深田恭子也不忘向大家喊話打氣，「雖然不安的日子一直持續著，還是希望大家身心都健康。」
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