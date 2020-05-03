磐石艦官兵歷經14天以上隔離檢疫，今天今天檢疫期滿進行第二次採檢卻新增4例確診個案。為何時間隔這麼久，才採檢出陽性？陳時中說明，這四名新增確診個案因為無症狀，可能是因體內病毒量非常低。宅神朱學恒也關心指揮中心今晚8時加開的記者會，許多人看了PO文，留言更是語出驚人，有人怒說「假嘉玲」。

朱學恒在臉書上分享今晚8時中央流行疫情指揮中心臨時加開的記者會新聞，他在PO文內寫說：「我現在已經學會了，任何緊急、突然、加開的記者會都讓人擔心！總之大家不要掉以輕心」。

其他網友見了宅神這一段PO文，紛紛留言吐心聲，「加開的記者會總是令人不安」、「自動帶口罩的人越來越多，就知道磐石號事件的公信力」、「好棒棒！因為有再檢，才新增四例！真是夠了！」、「因為要放出來了，所以壓件的要追進度了？」、「+4而已好久才驗出來，無症狀」、「龜苓膏要不要吐出來啊....」、「假嘉玲」、「是誰出的主意？才6天零確診就興奮抱6個大西瓜，又拍照又要請媒體一起吃西瓜，現在好了丢人了吧！」

其他網友見了宅神這一段PO文，紛紛留言吐心聲，有人怒說「龜苓膏要不要吐出來啊....」、「假嘉玲」。(圖/摘自臉書)

(中時電子報)