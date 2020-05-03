高雄名醫賴文德住家火災釀5死悲劇，曾接受賴文德治療的總統府祕書長陳菊今晚表示難以接受這樣的噩耗。也令人感到悲痛不捨。她祈願賴院長與鄭醫師節哀順變「千萬要保重」。

陳菊今晚在臉書發文表示，今早，南部令人敬重的名醫賴院長，在大火中痛失五位至親，「賴院長，是長期照護我健康的醫師，也是我數十年的老友。直到現在，我們都難以接受這樣的噩耗」。

她說，一直以來，她與身邊許多人都受賴照顧良多，「因為他專業的醫療意見，讓我擔任公職可以無後顧之憂的全心投入」。每次賴總是溫和，不急不徐卻又堅毅的提醒陳菊工作與健康中的平衡，「他常說，這樣付出才能長久、永續」。

陳菊指出，賴院長從父執輩開始三代都是醫師，父母也是行善助人的名醫，賴院長更是視病如親、懸壺濟世、救人無數，對台灣的醫療發展貢獻所學。

但她說，再多的言語都無以安慰賴院長及鄭醫師的傷痛，「今天無情大火帶走5位最愛的親人，令人悲慟萬分，嘆生命無常，感到悲痛不捨」。她祈願賴院長與鄭醫師節哀順變「千萬要保重」。

(中時 )