本土投顧龍頭開啟對億光（2393）基本面研究，給予「買進」投資評等，不僅是大型研究機構中唯一將億光納入研究範圍者，也是睽違多年再度有研究機構喊買億光、並給予40元推測合理股價，總算與近期熱度滿點的晶電（2448）再度合體，LED雙雄宣告重出江湖。

本土投顧大行重新把億光納入研究範圍，有三大意義：第一、賦予億光的推測合理股價，與晶電目前股價位階相對照，頗有支持億光股價超車，重返榮耀味道。第二、億光營運經過多年沉潛期，幾無外資持續追蹤，本土投顧龍頭上次給予億光投資評等，也已經是兩年前的事，本次重新開啟評等，不但宣告億光重回鎂光燈焦點，也代表奪下法人圈基本面追蹤唯一發聲權。

第三、美銀證券高度看好晶電，給予「買進」投資評等，晶電股價低點以來波段大漲72％，股價來到38.4元，考量億光財務表現更佳，股價僅32.6元，雙雄比價效應值得期待。

投顧龍頭指出，億光已於2019年開始出貨用於電視背光的mini LED，預期因市場趨勢與公司已具量產技術能力，2020、2021年mini LED背光應用出貨量將年成長。不可見光LED占營收貢獻則由2017年的22％，成長至2019年的28％；主因億光看好物聯網（IoT）趨勢，且致力於客製化產品比重提升，其特性為需與客戶共同開發且少量多樣，億光以此策略提高競爭者的進入門檻，並且努力提升獲利率。

分析師指出，億光財務結構穩健，負債比率低於55％，過去四年除了2018年外，自由現金流均為正；且自2014起每年均配發超過1.4元現金股利，配息長期穩定。此外，億光目前股價相當於預估2020年每股純益16.6倍本益比，位於三年本益比區間11.4～23.7倍中段，股價亦低於每股淨值，具有潛在上漲空間。

(工商 )