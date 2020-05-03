蘋果於4月30日盤後公告第一季財報，單季營收、每股純益雙雙優於市場預期，儘管基於需求能見度降低，無法提供本季財測，然1日在美股重挫環境中只小跌1.61％、盤後轉為小漲0.46％，法人研判，市場短線已消化蘋果無提供財測利空，相關供應鏈4日有機會在大盤受美股拖累時發揮撐盤力道。

美股連兩個交易日下挫，法人預期，台股4日開盤表現難免遭到拖累，不過，如果指數開盤時夠低，盡快把美股修正壓力悉數反應，部分績優股反而有機會再度獲得資金進場承接，其中，同時扮演台股最大權值股、又是蘋果供應鏈大將的台積電，能否開低走高最受關注。

其餘重要的蘋果供應鏈指標股，包括：大立光、穩懋、和碩、可成、玉晶光、華通、欣興、台光電、GIS-KY等。整體而言，蘋果供應鏈伴隨台股開低機會高，然這些指標股若能獲得低接買盤進駐，將有利蘋概股與大盤齊止穩。

廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇對於蘋果供應鏈，看法並不悲觀，更看好下半年新機登場題材。他指出，根據各主要地區購買的等待時間判斷，新款iPhone SE的需求強勁；其次，根據美國復工規畫，預期美國的實體店面或於5月中重啟，人流的逐漸恢復，將有助於高階機型的銷量。

(工商 )