根據中央流行疫情指揮中心統計，新冠肺炎初期症狀以咳嗽最多，3日有醫師提出警告，從一項猴子細胞實驗中發現，止咳藥水中的常見成分「Dextromethorphan」會加速新冠病毒的複製。

陽明大學助理教授、胸腔重症醫師蘇一峰在臉書上發文表示，「Dextromethorphan」是目前臨床上最常使用的止咳藥之一。在知名國際期刊《自然》（Nature）刊登的一項研究，從猴子細胞實驗中發現，Dextromethorphan會加速新冠病毒的複製，甚至可能使患者病情更加惡化。但他也表示，這是猴子細胞實驗的研究結果，人體感染不一定有一樣的反應。因此，研究專家建議「在疫情期間使用止咳藥物Dextromethorphan，尤其是疫區，一定要小心謹慎，因為可能會造成新冠肺炎疫情的惡化，甚至導致重症患者的出現。

蘇一峰在臉書表示，Dextromethorphan是目前臨床上最常使用的止咳藥之一，會加速新冠病毒的複製。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰也表示，目前健保藥物品項中就有174項的呼吸道藥物都含有Dextromethorphan，許多市售的鎮咳、止咳成藥也都含有Dextromethorphan。

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(中時電子報)