美國目前已有約半數州的企業陸續恢復生產營業，但隨著經濟活動重啟，一些州的新冠肺炎疫情出現反彈。美東時間5月2日，疫情重災區紐約州的單日新增死亡病例仍未見下降趨勢，紐約州州長表示，不能要錢不要命，過早重啟經濟顯然不是最佳選項。

《央視新聞》指出，截至5月1號，包括德州和喬治亞州在內的美國20多個州進入復工複產階段。與此同時，美國有線電視新聞網(CNN)報導稱，華盛頓特區、路易斯安那州和喬治亞州等地的疫情出現反彈，單日新增確診病例大幅上升。

當地時間5月2號，美國紐約州州長科莫在每日疫情發佈會上表示，當天紐約州新增299例死亡病例，這一數字仍然高的可怕，不僅沒有出現下降，反而還出現上升。

報導說，對於儘快重啟經濟的建議，科莫表示拒絕，他認為這是「把金錢放在人命之上」的做法。科莫說，儘管紐約州財政面臨巨大的問題，但紐約州仍不會貿然重啟經濟活動，並將繼續執行強制佩戴口罩等規定。

目前，美國是全球新冠肺炎確診病例和死亡病例最多的國家，單日新增確診和死亡病例居高不下，疫情防控形勢依然嚴峻。美國公共衛生專家擔憂，過早「解封」可能會讓先前的防疫努力付諸東流。

(中時電子報)