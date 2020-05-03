5月1日，巴克斯代爾空軍基地(Barksdale AFB)的B-52轟炸機，和路易斯安那國民警衛隊的F-15戰機，組成混合編隊飛越紐奧良(New Orlean)與巴頓魯治(Baton Rouge)，這場飛行活動是向正與新冠病毒戰鬥的所有醫療專業人員表示感謝。然而B-52在飛行過程中，遺落了一塊維修蓋板，所幸沒有造成災禍。

軍事時報(Militarytimes)報導，這架B-52轟炸機屬於第二轟炸機聯隊，該隊的公共事務室主任克里斯·沙利文上尉(Chris Sullivan)表示，空軍在得知此事，將進行安全調查，這是此類事件的標準作業程序。

沙利文說，這架B-52丟失的面板，不會影響飛機的適航性。不過民眾已將面板交回給空軍基地，感謝他們。

據新奧爾良4WWL報導，脫落的B-52建於60年前。哥倫比亞廣播公司的會員是第一個報告這一不幸事件的人。

美國空軍與海軍的飛行隊，從上週開始就組成編隊飛過各城市的河流，主要會飛掠主要橋樑的上空，這是對防疫人員，以及美國人民的加油打氣，活動稱為「強壯美國」(America Strong)，國防部表示，這些表演不會加稅，已納入現有的飛行時間表中。

路易斯安州的第一大城是紐奧良，而巴頓魯治是該州第二大城與首府所在。當天紐奧良與頓魯治的居民，觀看了這場20分鐘的飛行表演。

無論如何，這並不是B-52第一次在空中掉零件，2017年，米諾特空軍基地(Minot AFB)的B-52在飛行途中換落了一枚引擎，之後由直升機取回殘骸。2019年10月底，部署到英國的四架B-52，在飛行過程中遺落了一個翼尖齒輪門，就掉在英格蘭沃里克郡(Warwickshire )的民房庭院裡，之後住戶將這塊門交給英國警察，再轉交給美軍。

所有的B-52的年齡都在58歲以上，最新的B-52是1962年出廠的，絕對稱的上是老爺機。不過它仍是美國空軍戰略空軍的主角，並已決定再將其升級，應該會飛到100年。

(中時電子報)