神棍騙財騙色何其多，中部地區一名女子因為官司纏身，聽信朋友介紹，前往一處深山的神壇，尋求「宮主」為她指引迷津。不料，卻遇神棍指她「冤親債主」纏身，必須先「祭改」掉，才能歸於平靜：接著開壇施法，脫下妙齡女的內褲，先用手指侵入私密處「探測」冤親債主，接著自己掏「槍」要開始驅魔，女子感覺有異，趕緊制止報警逮人。

檢警調查，受害的女子是由男友和男友的姊姊陪同前往中部山區的一間神壇問事，壇主竟誆稱女子冤親債主比較重，要幫她將不好的氣場排除，於是帶她進房間內，先是「假腥腥」很有禮貌問願意讓他按摩否，然後雙腿跨坐在她身上，搓揉腹部、胸部等處，女子單純想說是為排除晦氣的方式，所以並沒有反抗。

但是接著被告神棍得寸進尺稱說被害女子的冤親債主太多，動手脫去女子的內褲，還將手伸入下體，稱說探查有多少「冤親債主」，當神棍掏出自己生殖器，要插入女子下體時，遭到被害人制止，被告竟不恥說，這是要「深入」排除晦氣，才能把所有冤親債主「壞東西」趕走。

被害女子愈想愈不對，制止神惃進一步「驅魔」，告訴在外等候的男友和男友姊姊，並報警處理。檢警偵訊時，被告神棍完全否認有「性侵」的不軌行為，但是說詞不被採信，地院一審依強制性交罪嫌判他3年6月徒刑；被告不服判決上訴後，高分院法官認為，事證明確，駁回上訴維持原判。

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(中時電子報)