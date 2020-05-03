發文轟微酸性電解次氯酸水 綠委臉書遭灌爆

旺旺水神雪中送炭，民進黨立委卻緊咬水神、施展抹黑大法，綠委林淑芬也在臉書表示水神不可噴於人體，要求衛福部「管一管」。被記者問到民眾誤喝及水神不能噴灑人體的證據，吳玉琴自打太極說這不是記者會目的，余筱菁要記者自己去查，林淑芬臉書PO文後更神隱多日。(摘自林淑芬臉書)

關鍵期間團結一心抗疫，但先有民進黨立委吳玉琴開記者會踢館微酸性電解次氯酸水，之後又有綠委林淑芬臉書PO文針對性圍剿，要衛福部管一管，但反遭到大批網友湧入臉書灌爆，大酸林淑芬為反對而反對浪費社會資源。

綠委林淑芬臉書PO文針對性圍剿，反而讓網友見了紛紛要林委員先做功課，貼出醫美名醫的專業說法，更找出日本教授使用微酸性次氯酸水心得，及親綠媒體新聞網針對微酸性電解次氯酸水的介紹，因此使得吳玉琴的臉書上「充滿八掌聲」，許多人大酸立委為了反對而反對，這樣才是浪費社會資源。

只見網友打臉表示，「當立委還微次氯酸水跟次氯酸鈉水傻傻分不清楚，真是浪費人民的錢啊」、「念點書好嗎？」、「發文前要先做功課」、「對錢櫃案究責」、「錢櫃好樂迪全部停業檢驗，呼籲政府對練台生執行假扣押」。

還有網友PO出東京大學醫藥部教授池谷裕二上節目時的解說，而醫美名醫詹富盛也曾表示在20~200ppm範圍間的微酸性次氯酸水，安全不刺激，是噴手首選，身邊一票醫師已經噴好幾年。還有網友挖出親綠媒體三立新聞網，曾介紹微酸性電解次氯酸水。

一時間各種聲音灌爆林淑芬臉書，但林委員本人至截稿前，電話沒回應。

(中時電子報)