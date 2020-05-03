北韓領導人金正恩消失多日，北韓官方2日對外曝光金正恩的身影後，現在網路上又有另一段影片出現。原本僅在重大事件發生時才出現的北韓國寶級主播李春姬，這次為了播報金正恩的相關新聞，又罕見地再一次出馬。

YouTube頻道《北朝鮮KCTVニュース》2日的上傳一段影片，畫面中李春姬身穿粉紅色韓服，播報金正恩出席順天磷肥料工廠的竣工典禮新聞。李春姬用強勁有魄力的聲音進行報導，然而李春姬自2011年起突然消失，不再新聞台裡出現，而同年12月卻又再度身穿喪服，報導金正日之死，此後她多在北韓發生重大事件時才會出現，例如：2016年朝鮮成功試爆第一枚氫彈消息。

李春姬是北韓中央電視台主播，1974年起任職播報員後一直受到重用，更曾經榮獲朝鮮播音員最高榮譽「人民播音員」稱號。北韓這次又再請回李春姬報導，由此可知，北韓方面十分重視金正恩本次的亮相。

(中時電子報)