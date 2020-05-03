小馬（倪子鈞）十年前曾做過一個夢，夢境出現伍佰等各國音樂家，跨越語言與文化，醒來他仍記得「用藝術幫助人」的念頭，那時正逢主持《台灣第一等》，節目中接觸高雄在地藝術家，小馬在裂開斑駁的牆上畫了人生第一個創作《豹子》，作品傳給藝術家好友潘學觀，對方大為驚訝，「他說：『小馬你要繼續畫，這種東西叫原始，很好。』他等於是我的啟蒙心靈老師。」

在小馬的繪畫裡，魚、圓圈圈在五顏六色的點線面，構成一幅幅獨特作品，雖然中間一度放棄，但妻子小米的鼓勵讓他重拾畫筆，「結婚生子停了2年沒畫，最近小孩大了，陪她看卡通，忽然間很想畫畫，老婆也說：『你那麼久沒畫畫，不要放棄。』她非常鼓勵。」近年他以「療魚貓」為題不斷創作，連好兄弟小豬捲入感情風暴陷入低潮，他也為對方繪畫《悔改》一作，對於小馬來說，用藝術傳遞內心想法，已是生活常態。

小馬目前已完成許多畫作。（粘耿豪攝）

家庭生活是小馬創作靈感之一，過去曾是浪子的他成為現在的好爸爸、好老公，走了很長一段路，老婆因為他信仰基督教，但結婚初期兩人觀念仍有落差，「我覺得時間到了，神會給你孩子，不過老婆那時沒辦法有那麼大信心，那段時間一年半做三次試管，我跟她說：『妳做夠了吧？不要做了！』我本身不贊同，前面三次我配合她，權威的醫生做三次還沒有，代表神還沒有要給我們。」本以為可以順其自然，結果隔天小米聽了朋友代理孕母建議，又是一場家庭風暴。

「我為這事跟她大吵一架，我們在跟岑永康、宋逸民、洪敬堯等朋友小組聚會上大吵，這事情吵到超級嚴重，幾乎要離婚的地步。」小馬慶幸牧師找他們去談，並對小米提出問題，「妳是經營公司的人，你們家要幾個老闆？一艘船往兩個方向走，為什麼不聽他的？」才讓小米不再陷入求子瘋狂，「結果3個月後，我們就自然懷孕了。」兩夫妻深信1歲多的女兒希米，就是神給的最好禮物，堅定的信仰，也讓他們去年7月底走過二寶沒心跳引產的低潮。

談到親子教育，小馬表示：「我是嚴父，小孩哭鬧、沒禮貌時會生氣，我太清楚小孩很聰明會用情緒勒索，所以我會有原則。」他常跟老婆耳提面命，「不要怕對孩子兇，我們左手在管教，右手是慈愛，兩者都是並行的。」

(中時 )