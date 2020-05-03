投資界盛事-美國股神巴菲特（Warren Buffett）所掌管的控股公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）Q1財報本周末出爐， Q1淨利虧497.5億元、A股每股盈餘虧30,653美元，面對新冠肺炎疫情衝擊，巴菲特坦言，他輕忽了疫情對於航空產業的影響，已經拋售美國4大航空股，波克夏投資該部位總額最高來到80億美元(2400億元新台幣)。

由於受到肺炎疫情影響，今年波克夏股東大會首次改由線上直播，而非在波克夏總部所座落的奧馬哈，通常股東大會由巴菲特以及多年搭檔副董事長蒙格（Charlie Munger）一同主持，但今年高齡96歲的蒙格未現身，改由波克夏非保險類事業營運的副董事長艾貝爾（Greg Abel）列席，被視為是巴菲特布局接班人的徵象。

對於未來投資展望，巴菲特表示已經拋售美國4大航空股，包括美國航空、達美航空、美國西南航空及美聯航，波克夏投資該部分的總額為70~80億美元。巴菲特指出，通常他們決定在出售某個持股，就是將所有的股權拋售，而不僅僅是減持比重。

在新冠肺炎衝擊全球經濟之下，巴菲特認為所有產業都將面臨衝擊，旅遊觀光產業不會是唯一，現階段若想再增持航空股比重將造成巨大風險。

巴菲特強調，一般投資人將在未來很長一段時間把目光擺向更廣泛的市場，而不該聽從他人的選股建議，最好的方法就是挑選標普500指數中的成分股，若能嚴守紀律數10年，投資報酬率將比美國公債還來的好。

(中時電子報)