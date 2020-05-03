因東部外海地震，台東成功鎮公墓骨灰罈櫃位傾倒，名單公布。 （圖／台東縣成功鎮公所臉書）

臺灣東部海域今（3）日上午11:24:40發生芮氏規模5.9之顯著有感地震，地震深度40.4公里，台東縣成功鎮公墓12甕骨灰罈櫃位傾倒毀損。

根據台東縣成功鎮公所臉書指出，成功鎮第九公墓孝思堂4樓及5樓部份櫃位（共計12甕）傾倒毀損；孝思堂管理人員已於第一時間緊急處理，暫時移放至安全處所，鎮公所將陸續聯絡家屬前往查看確認，並盡力協助恢復先人櫃位（甕），敬請鄉親切勿擔心。

成功鎮公所並提供4樓及5樓櫃位（甕）名單，已陸續聯繫家屬前往確認，敬請鄉親多多見諒。

(中時電子報)