綜藝天王胡瓜與女兒小禎首度同台主持中天新節目《地球人請回答》，胡瓜對於小禎任何事，多年來一直給予慈父的最大包容與支持，兩人從父女變同事，除了血脈相融的天生默契，他坦言對於女兒多了一分嚴格，「一起主持對我來講，她就是一個全然陌生的小禎，我覺得主持人的默契，在於彌補跟了解。」

胡瓜笑說：「我的腦袋對於記資料、記流程，恐怕比較困難一點，但可以讓旁邊助理主持人發揮，比如我跟謝忻、葉欣眉或阿翔的模式，不會是我去記資料，但女兒不一樣，我丟給她，她丟給我。」他謙稱，「現在要加強這部分，不然可能變成我負擔。」小禎則笑著補充，「因為是父女，默契上磨合期會縮短，加上合作之前，看他很多節目，也做很細節的觀察。」

胡瓜（前）與女兒小禎變同事。（粘耿豪攝）

兩人不是第一對進駐中天的父女主持搭檔，外界總拿吳宗憲、吳姍儒（Sandy）父女檔來做比較，胡瓜表示：「剛確定與女兒主持當然有點惶恐，接下來要走的步伐，大家一定會比較，又是在同個電視台，人家父女這麼輝煌的紀錄，我們兩個父女怎麼去承擔這個東西？但是我覺得，不會因為這樣而阻礙我們父女去走，總要跨出第一步，不然等我70歲嗎？」他跟女兒強調，「我們要做好最壞打算，這個節目，當然希望可以長久，但也有可能兩季就結束。」

胡瓜看得清楚，「當務之急就是把節目做好、做滿，所以你說擔心什麼？還是那句老話，我們希望衝那些開機率。」他手上早有4節目，每個節目擺出來都是收視冠軍，這是亮眼成績，卻也是如同王冠的枷鎖，「對我來講壓力會更大，我現在節目收視都是第一名，不能去做到第二名，更別說收視率根本維持不下去的節目，尤其帶著女兒，做起來理所當然，做不起來背後那種摧毀你的力量有多大，老實講我不知道。」

小禎佩服父親嚴謹的主持態度。（粘耿豪攝）

胡瓜給人的螢幕形象一向歡樂，這樣的開心很容易令人忽略他多年投身綜藝的努力，除了像是《綜藝大集合》的噴汗拚遊戲，更多的，是在與整個製作團隊的合作如何無間，「為什麼我有別於十幾年來，最近叫小禎參加《大集合》？因為我要讓她去體驗背後的運作。」他認為做出高收視率節目，不是用嘴巴講，小禎一整天從中午12點待到晚上7點，看他跟別人的互動，「她要懂做節目的觀點，不然會流於報節目表的主持人，這個最糟糕。」

對於父親的殷殷期盼，小禎坦承這是最大的壓力來源，但她不退縮，「現階段有工作把它做好，我們全力以赴，就是最好的態度，我在節目可以彌補到他，有沒有做到要發揮的長才，這才是目前我最在意的地方。」《地球人請回答》11日起每周一至周五中天綜合台晚間11點播出。

(中時 )