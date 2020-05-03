三民二警方協助老翁推車、加油。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

三民二警方協助老翁推車、加油。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄有位7旬嚴姓老翁日前到高雄榮總醫院看病，未料回家時發現機車沒油發不動，以雙腳滑動地上的方式要讓機車前進，當時夜深人靜凌晨1時許，恰巧三民第二分局巡邏員警經過，主動上前協助，老翁離去時不斷用英、日文夾雜致謝，直呼波麗士大人很暖心。

民族路派出所警員陳俊諺、陳伯勳擔服巡邏勤務，巡經三民區民族、明誠路口時，發現路旁有名老翁坐在一部熄火的機車上，並但只見老翁雙腳很賣力地滑，但機車卻總是不太想動，眼見當晚鋒面來襲氣溫越來越低，於是警方便前往關心老翁看能否助其一臂之力。

老翁表示，晚上騎車前往榮總醫院看醫生，看完後要返家時，卻發現機車好像是沒油發不動了，所以便坐在機車上，以雙腳滑動地上的方式來使機車前進找加油站。

但老翁年事已高加上機車又重，所以好不容易滑到民族、明誠路口來時，老翁發現雙腳已經快不是自己的腳了，警方了解完後，先將老翁攙扶至路旁的椅子上休息，詢問老翁有無家人可否聯繫前來幫忙。

老翁表示，自己目前獨居，加上太晚了不好意思打擾親戚及女兒，並堅持可以自己回家，警方面對著老翁的堅持，一方面擔心老翁深夜在外的安危，基於為民服務立場便到附近加油站買了汽油來幫老翁加進機車裡，結果機車加完油後還是發不動，碰到這情況可能要請機車行師傅來檢查了，但這時已是大半夜。

警方告知老翁機車狀況，建議他先改搭計程車返家，機車先停放在旁邊騎樓待白天再來修理，經徵詢老翁意見並獲其同意後，便先將老翁的機車牽至一旁騎樓擺放，但也怕老翁忘記機車停放地址，還將地址寫在一張字條上並請老翁收好，接著幫老翁叫了一台計程車。

老翁上車時對於警方的積極協助感到萬分感謝，並一直稱讚台灣警察真的很棒，離去時還很調皮的用參雜著英、日文一直向警方感謝致意。

(中時 )