陳女路邊停車因故遭卡，警方神乎其技助脫困。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄陳姓女子日前將車停靠在路邊，未料緊鄰車禍現場，車子被卡住動彈不得，急得向警察求助，三民二分局警方順利將自小客駛離停車格，順利通過宛如迷宮的車禍現場，讓陳女直呼神乎其技，也感謝員警幫忙。

覺民路派出所日前12時許接獲通報於三民區九如一路與光武路口發生車禍，巡邏警網警員蘇比懋、蕭文勛獲報到場處置車禍。警方到場後發現因車禍造成後方交通堵塞，所幸無人受傷，立即指揮現場交通，協助疏導車流。

在警方指揮交通時，陳姓女子向警方求助，表示自己的汽車停在車禍現場旁邊的路邊停車格，剛剛有自己試著將車開離停車格，卻因緊鄰車禍現場，迴轉空間狹窄故來請求警方幫忙。警員蕭文勛了解評估後，決定幫忙車主，在她的同意下上車嘗試將汽車駛離停車格。

因車格緊靠車禍現場，車禍現場車輛不便移置，增加開出的難度，不過在前前後後經過約2分鐘後，員警順利將自小客駛離停車格，順利通過宛如迷宮的車禍現場。現場民眾見狀都驚呼「這警察開車技術好好！」「這根本過五關斬六將！」，陳女對於警方的駕駛技術也是讚譽有加！陳女上車後也不斷向警方道謝，並向警方表達辛勞慰問之意。

覺民所長楊增平表示「警方身為人民保母，對於民眾有所求時，如果警方有能力幫忙，一定會盡力幫助，也希望社會各界能給予警方更多的肯定支持」。

(中時 )