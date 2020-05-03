北韓領導人金正恩神隱3周後，才現身闢謠。南韓前線哨所卻遭到北韓開槍射擊，南韓也開火回應。YouTube網紅「一劍飄塵」分析說，從這點來看，他懷疑現身的金正恩是替身，甚至顯示北韓內部權力鬥爭非常厲害。

根據媒體報導，南韓在中部前線地區的監視哨所，被北韓方面發射的10多枚槍彈擊中，南韓隨後向北韓警告廣播，並兩次開槍回擊。

一劍飄塵在《YouTube》分析說，南北韓交火代表雙方緊張關係，金正恩剛剛出席化肥廠典禮，就發生交火事情。媒體以前就傳說金正恩已經死亡的事情，金正恩出面到底是真是假？就有人說是替身，由交火事件來看，真的懷疑替身可能性非常大。因為20幾天才出來，感覺稀奇古怪。

一劍飄塵甚至質疑，金正恩出現在「2020年5月1日」標誌下，非常奇怪，剪綵活動有必要把日期弄得很大很大，這不是欲蓋彌彰嗎？日本媒體也報導，金正恩耳朵跟以前金正恩的耳朵不一樣，以前金正恩的耳朵是比較平滑，但現在出現的金正恩耳朵有點矮垂。顯示兩個金正恩不一樣。

一劍飄塵表示，北韓主動對南韓開槍這件事，有可能說明金正恩真的是替身。也說明，北韓內部權力鬥爭，非常厲害，開槍是要掩飾內部權鬥。

(中時電子報)