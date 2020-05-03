當初敦睦艦隊一度讓高雄陷入疫情危機，再加上高雄市長韓國瑜接連拋出例如醫護普篩等爭議性言論、又被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中打臉，隨著而來的是台灣連日0確診、無本土病例。網友說，事態的發展原本都對韓國瑜不利，但如今看來煮熟的罷韓要飛了嗎？

PTT網友說，沒想到，韓市府竟然暗藏絕招，就是「阻擋投票所」設置，讓高雄市各級學校拒絕配合出借校舍作投票所之用，雖然事後改為一間學校最多2處投票所，但是依然嚴重影響投票所數量，尤其在全高雄還短少約35%投票所情況下，全高雄人口越多、越稠密的行政區，竟然也是投票所短缺越嚴重的地帶，例如人口數名列前茅的三民區竟然出借率只有11%，等於這次罷免，平均一個投票所要負擔平均以往10倍人潮。

該網友說，更擁擠的人潮，自然更難維持社交距離，當然造成更大的風險，此招一出，果然無人能敵，不得不佩服韓方智慧過人，也充分掌握住台灣人怕死的天性。再加上指揮中心竟又再公布磐石艦4人確診，顯見高雄疫情威脅仍在，高雄人再怎麼怨恨韓國瑜，但在疫情當頭，面對比以往更多人潮、更嚴重的染疫風險，想必也會保命優先，不敢出來投票了。

該網友認為，畢竟，有幾個人會為了一個任期頂多剩下2年多的市長，來賭上自己的生命安全呢？所以，在韓市府絕招盡出+磐石疫情再起的情形下，想必「罷韓」這隻剛捉回來再度下鍋煮的鴨子，又要再飛走一次了。

(中時電子報)