針對國民黨改革議題，國民黨南投縣黨部新任主委、縣議會議長何勝豐提出3大建議，包括精簡組織人事、吸收年輕人才、加強黨章執行力。

何勝豐接受香港媒體《中評社》專訪時表示，在精簡組織人事方面，要籌措南投縣黨部及13個鄉鎮黨部的幹部薪水，這對地方黨部而言是龐大壓力。建議地方黨組織可以跟地方黨籍民代結合，成為聯合服務中心。除了節省出外，也可以讓地方民代跟黨務結合，達到內造化目的。

至於吸收年輕人才，何勝豐直指，黨中央改革以年輕化、世代傳承為主軸，這是正確方向。但年輕化不是只有黨中央團隊而已，地方基層組織也要動起來，年輕化的觸角必須能夠深入地方，藍營才有望達到真正的革新。

最後是加強黨章的執行力。何勝豐表示，過去國民黨長期有一個亂象，只要黨的情勢低迷，黨員就潛伏、自掃門前雪；黨的情勢高漲時，黨員又紛紛出來卡位、表態。此般亂象除了因為黨員忠貞感不足，黨章執行力不彰也占很大因素。如果黨員無法忠貞為黨，黨中央就必須透過黨章、黨紀相關辦法強力約束，否則國民黨難以再起。

(中時電子報)