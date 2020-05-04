卓姓律師2016年9月間，幫詐欺集團車手辯護時，擅為詐欺集團呂姓主嫌刺探案情，讓呂教導車手串證，涉嫌洩密，被判有罪確定，律師懲戒委員會認為卓男違反律師倫理規範，決議將他停止律師職務6個月。

檢方調查，2016年9月，呂男集團旗下吳姓車手等人，到台東取款時被警方查獲，呂男請卓男陪同吳做筆錄；同年10月，檢警將呂的手機進行數位採證還原Line訊息，發現呂在9月27日頻傳訊息問卓：「他被查扣多少錢？」、「你就跟他講，是誰叫他來這邊做事，那就是誰幫他請的！」、「可以的話幫我確認一下，他是從哪裡回來的，錢是從哪裡拿回來的。」

卓還趁著偵查庭陪訊、律見時刺探消息向呂回報，還曾向呂男抱怨「男的很笨、編故事也不會」、「都教他了，蠢蛋」，且不忘提醒呂男「訊息刪一刪」，事後呂男支付卓律師費3萬5000元。

卓被檢方依洩密罪嫌起訴，法院判卓有期徒刑7 月，緩刑3 年，須支付公庫10 萬元確定，卓並遭移送律懲會懲戒。

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(中時 )