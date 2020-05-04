湖人傳奇球星魔術強生日前受訪提到自己好友「飛人」喬丹當年趣事，回顧公牛在1992年總冠軍賽開打前一晚，喬丹竟然可以熬夜打牌一整晚，然後隔天出賽上半場共下改寫NBA歷史紀錄的35分，讓魔術強生不禁感嘆，「喬丹果然是史上最強！」

回顧1992年NBA總冠軍賽首戰，喬丹上半場投進6顆三分球、獨拿35分，打破貝勒保持的季後賽上半場最高得分紀錄，魔術強生當時因為罹患愛滋病退役，改任球評坐在場邊講球，喬丹還跟他聳聳肩，似乎在說，「我早告訴過你了！」

「那場比賽前一晚，我們待在喬丹家裡通宵打牌，我抬頭一看，時間已經凌晨1點多了，然後我跟喬丹說，我該走了，這樣你可以睡一覺，」魔術強生說，「他卻叫我不用擔心，崔斯勒(公牛當年總冠軍賽對手拓荒者主將)明天有麻煩了。」

「第二天喬丹也真的這樣做了，這是人們所不知道的，我們打牌打了一整晚，然後他還告訴我要打爆崔斯勒，因為某些原因，喬丹不喜歡崔斯勒。」在一個多月後，魔術強生跟喬丹成為美國夢幻一隊隊友，也讓魔術強生看到喬丹的強大。

「一起待在美國隊兩個月，我們關係變很特別，我們依舊每晚打牌，他不讓我睡覺。他可從晚上11點玩到早上5點，然後睡兩小時，起床打一下高爾夫，接著再睡兩小時，到了比賽半場就砍30分以上，」魔術強生說，「這傢伙太不可思議了。」

(中時 )