體型比一般蜜蜂大上2倍的亞洲「殺人蜂」已經入侵北美，在美國及加拿大被目擊的次數愈來愈高，專家警告，這種巨型虎頭蜂毒性驚人，不僅會讓人類送命，兇猛程度更可能消滅北美原生蜜蜂。

大虎頭蜂生性兇猛。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，這種俗稱為殺人蜂的「大虎頭蜂」（Asian giant hornet）原本居住在氣候溫和的東亞熱帶地區，不過近期卻有入侵北美的趨勢，自2019年11月以來，愈來愈多人在美國及加拿大目擊到這種巨大蜜蜂，讓專家相當擔憂。

大虎頭蜂體型是一般蜜蜂的2倍大，身長約4公分，若展開雙翅，體型寬度可達3英寸。牠的針刺也比一般蜜蜂大，裡頭裝滿神經毒素毒液，一旦被螫到，恐引發心臟驟停（cardiac arrest）或過敏性休克，對人類有致命威脅，過去一年，這種殺人蜂已造成50人喪命。

加拿大溫哥華的養蜂人貝魯勒（Conrad Bérubé）表示，自己近期才被一大群殺人蜂攻擊，他回憶被螫的當下就像炙熱的圖釘直接扎進肉裡面，他一共被咬了7次，所幸最後保住了性命。

儘管大虎頭蜂對人類有致命威脅，不過昆蟲學家更擔心牠們入侵，會消滅整個北美地區的原生蜂群，尤其殺人蜂生性兇猛，數小時內就能毀掉一整個蜂巢。

報導指出，去年11月，華盛頓州一個養蜂人家就發現，他所飼養的數千隻蜜蜂全被斷頭，當時這名養蜂人表示，完全想不到什麼東西能做出這種事。

為了避免大虎頭蜂落地生根、遍布全北美，昆蟲學家開始全面展開搜捕行動，不過華盛頓州農業部的昆蟲學家隆尼（Chris Looney）預言，緝捕行動將會非常困難，因為大虎頭蜂速度飛快，每小時能飛超過32公里。

(中時電子報)