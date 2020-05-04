上周是4月底的最後一周，雖然只有4個交易日，台股卻在美股大漲的激勵下，周線大漲644點，漲幅6.23%，累計月線大漲1284點，漲幅13.23%，從波段低點8523點上揚以來，則是大漲了2469點，換算漲幅高達29%。

雖然市場一片樂觀，挑戰「萬一」關卡聲音再起，但由技術面角度分析，台股上檔即將面對1月30日新春紅盤崩跌以來，到3月9日長達27天的前波套牢最沈重壓力區，也就是位於11000~11850的箱型整理區間下緣。

無巧不巧，在台股勞動節放假日裡，美股超級財報周由利空不跌，變成了利多出盡的走勢，原本應該是受惠疫情的雲端電商龍頭Amazon，繳出營收上揚、獲利下滑的財報，並看壞第2季防疫支出抵銷營收成長，可能造成單季虧損，收盤重挫7.6%，連3季獲利的特斯拉，也在CEO馬斯克推文「股價太高了」後，股價應聲暴跌10.3%，上周四、周五的2日，美股主要指數平均跌幅超過3%。

展望本周台股行情，預期指數由強漲轉為震盪，投資人應該在台股面臨重壓區，以及美股雜音再起的雙重挑戰之下，更加謹慎面對，在操作策略上，可將萬一以上的箱型整理區做為壓力，翻揚向上的月線做為下檔支撐保護，並用季線能否站穩，視為波段多空的分水嶺，區間操作、震盪布局。

破底翻、好壞股同步上漲的時間已經過去，5月的決勝關鍵，是你是否能將手中持股汰弱留強，在行情轉為震盪的過程中，唯有強勢族群，才能領先大盤挑戰波段高點。

分享下列二個持股檢視方式：第一，用反彈幅度判斷強弱，前波最高點在今年1月的12197點，本波低點在8523點，波段跌幅為30%，8523點漲到4月底收盤的10992點，反彈幅度剛好也是29%，如果你手中持股，反彈幅度小於下跌幅度，就是弱勢反彈。第二，既然大盤已經站上季線，個股也應該要跟上，而且要能夠領先大盤站穩，才有機會轉強向上，無法站穩季線的個股，也是屬於弱勢族群

選股方面，近期有多家具指標意義的公司舉辦法說會，釋放產業利多訊息，5月上旬全體上市櫃公司也將公告4月營收，產業趨勢和營收獲利同步成長的個股依然是首選，例如伺服器、NB、IC設計、蘋果供應鏈等。

（本文作者為中華財經台分析師陳昆仁）

(中時電子報)