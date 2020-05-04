德國前總理施洛德（Gerhard Schroder）呼籲歐盟取消因俄羅斯兼併克里米亞對實施的制裁，他強調，在新冠肺炎大流行造成經濟困難的情勢下，與俄羅斯的合作尤為必要。

施洛德在接受德國《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）訪問時談到二戰，他指出，「儘管俄羅斯經歷過那麼可怕的過去，但仍本著信任的精神，願意與新德國合作，這一點是不能抹殺的。」

施洛德說，「我們認為，反俄制裁與此背道而馳。首先，制裁會喚醒俄羅斯的歷史記憶；其次，它並未改變俄羅斯的政治格局。如今由於新冠病毒危機，我們都將面臨困難的經濟時期，所以必須有更多的合作。應該取消這些毫無意義的制裁。」

施洛德強調，「認為透過制裁就能使俄羅斯低頭的想法都是錯的。沒有任何俄羅斯總統會把克里米亞交給烏克蘭，這是事實。」

至於烏克蘭東部局勢，施洛德指出，如果烏克蘭能成為聯邦制國家，烏克蘭東部獲得更多自治權，才會實現和平。

(中時 )