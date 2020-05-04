「五一」假期前3天 陸接待國內遊客8499.7萬人次 03:362020/05/04 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸「五一」勞動節假期前3天接待國內遊客總人數8499.7萬人次。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸文化和旅遊部指出，從「五一」勞動節假期的前3天整體數據來看，全大陸接待國內遊客總人數8499.7萬人次，實現國內旅遊收入約350.6億元，（人民幣，下同）。 據《人民日報》報導指出，若單看「五一」勞動節假期第3天的5月3日統計，全大陸接待國內遊客總人數3094.4萬人次，實現國內旅遊收入約124.3億元。 (旺報 ) #國內 #旅遊 #遊客 #大陸 #五一 也許您會感興趣 推薦閱讀 超人也懶得飛 陸五一機票骨折價 01:112020/04/30 焦點新聞 店家期待五一 1968竟增百處警示點 黃偉哲轟中央 防疫亂槍打鳥 04:102020/04/30 政治要聞 新聞分析》搶救庶民經濟 政府該振興了 04:102020/04/30 生活新聞 學者估五一連假 可創200億產值 04:102020/04/30 生活新聞 短評／五一大考驗 04:102020/04/30 時論廣場 五一連假 氣象局：這地區有焚風 午後降雨熱區曝光 08:172020/04/30 生活 哪危險？黃偉哲一張圖請大家五一台南安心玩 10:162020/04/30 政治 五一連假高鐵部分滿班 台鐵東部幹線熱銷 10:522020/04/30 生活 五一連假防疫別苗頭？ 新北另推「人潮儀表板」 11:132020/04/30 政治 陸民航局：五一長假運輸旅客290萬人 下滑逾6成 11:202020/04/30 財經 兩岸熱門新聞 美多州復工疫情現反彈 紐約州長：不能要錢不要命 - 兩岸 學者：川普對陸持有美國債 恐有動作 - 兩岸 引爆美債核武 終將兩敗俱傷 - 兩岸要聞 - 中國時報 為疫索賠 傳美取消陸持有國債 - 兩岸要聞 - 中國時報 在陸所得須報稅 留意4項變動 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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