大陸文化和旅遊部指出，從「五一」勞動節假期的前3天整體數據來看，全大陸接待國內遊客總人數8499.7萬人次，實現國內旅遊收入約350.6億元，（人民幣，下同）。

據《人民日報》報導指出，若單看「五一」勞動節假期第3天的5月3日統計，全大陸接待國內遊客總人數3094.4萬人次，實現國內旅遊收入約124.3億元。

(旺報 )