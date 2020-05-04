照片中的女子是日本已逝演歌女歌手紫艷（本名中江廣子）。外型嫵媚動人的她，在短短41歲的人生中，把大半的歲月都奉獻給了她所愛的男人—搞笑界大老、已婚落語家桂文枝，而這段相差34歲的不倫戀，不僅讓紫艷身敗名裂，退出歌壇，甚至還在2019年3月的某一天，被發現「孤獨死」在家中，令人不勝唏噓。

中江廣子18歲時在吉本興業舉行演歌比賽中奪冠，並因此認識大她34歲比賽主持人桂文枝，開始了這段長達20年的不倫戀曲，連她出道後的藝名「紫艷」也是桂文枝取的。

紫艷這個藝名也是桂文枝所取。(取自日網)

紫艷相當珍惜這段初戀，默默當了小三近20年，她不吵不鬧也不妄想總有一天能取代正宮扶正，只是這份真心最終還是被桂文枝狠狠踐踏，情人逐漸冷淡的態度，令紫艷崩潰向八卦雜誌爆料，只為了讓桂文枝承認兩人關係。

雖然是紫艷主動找上週刊爆料，但她受訪時又忍不住後悔起來，覺得對不起桂文枝。她說桂文枝是她一生中唯一有過親密關係的男人，對後輩嚴厲但私下卻很溫柔，對她來說桂文枝不僅是她視如父親般的老師，也是戀人，她始終愛著他。

慘遭拋棄的紫艷，憤而向雜誌爆料兩人關係。(翻攝日網)

可惜不倫戀曝光的第一時間，桂文枝為保全形象，否認到底，堅稱兩人只是如父女般的情誼，此舉惹惱了紫艷，她乾脆在社群網站公開桂文枝脫光坐在黃色沙發上的全裸照，打臉桂文枝說法。

紫艷因為不倫戀事件，身敗名裂，歌唱事業無法繼續的她，為了養活自己，還一度下海拍起AV，甚至去當陪酒小姐。反觀桂文枝卻是在坦承對不起結褵多年的妻子後，又重新回歸家庭，繼續活躍於日本演藝圈。

在不倫戀風波後的第3年，2019年3月突然傳出紫艷驟逝的消息。她的母親因為多日連絡不上女兒，著急打給經紀公司老闆幫忙查看，才發現紫艷早已於幾天前猝逝家中，孤單死去，享年41年。

當時有業界人士爆料，紫艷被桂文枝拋棄後，始終無法走出情傷，還多次自殘，哭訴桂文枝是她第一個喜歡上的人。桂文枝一時間成為媒體圍堵對象，不過他對於記者提問不發一語，彷彿從頭到尾都沒有紫艷這個人一樣，就這樣搭車離去。

(中時電子報)