小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】疫軍突起 俄1天破萬人確診

新冠病毒全球肆虐，又一大國落難！俄羅斯3日驚傳暴增10633名確診，累計案例衝高到近13萬5千人，居全球第7。儘管官方和專家把確診狂飆，定調為篩檢能量大增導致，但位居疫情震央的首都莫斯科，市長甚至語出驚人稱，全市2％居民已遭感染。

【2】磐石艦再爆4確診！

海軍敦睦艦隊群聚再擴大！昨天解除隔離前夕再新增4名確診，均是磐石艦成員，該艦隊累計35人確診。歷經海上漂流隔離30天，又住進集中檢疫所14天後，原本今天就該解除隔離期滿回家，卻仍然確診，對此中央流行疫情指揮中心表示，應是官兵體內病毒量低，加上毫無症狀，才會到現在才檢驗出來，累計確診也增至436人。

【3】缺乏明確指引 地方解封標準不一

新冠疫情逐漸趨緩，疫情指揮中心日前提出「防疫新生活運動」，醞釀鬆綁各項商業活動的防疫限制，但未訂出明確指引，造成各地方政府「解封」標準不一。台大公衛學院副院長陳秀熙表示，歐美已訂出時間要在5月底解封，中央也應針對邊境防疫是否解封設下明確時間點，否則地方政府將難以配合相關防疫作為。

【4】中職擬開放250名觀眾進場

台灣新冠肺炎疫情趨緩，也讓中職重新開放觀眾入場燃起新希望，昨日防疫記者會中，指揮中心副指揮官陳宗彥提到已收到中職計畫，正研擬開放觀眾入場的細節，初步能先開放250人，而根據中職聯盟與各隊說法，會以季票球迷為優先，屆時花錢購買季票的球迷將是全球最幸運觀眾，領先世界進場看職棒比賽。

【5】不識字率 台灣竟比北韓高

內政部統計，我國年滿15歲以上人口不識字率為1.04％，在亞洲比日本、韓國及北韓都要高。教育部訂定「補助辦理成人基本教育實施原則」，補助各縣市開辦「成人基本教育班」（簡稱「成教班」），逐年推動識字教育，以降低我國的不識字率。

(中時電子報)