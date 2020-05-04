5/4-5/10｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽說，本周是「重磅轉折」前的暖身，有心人一定嗅得出來「劇情要進入下一篇章了」。今年（一到四月）以來的種種紛擾、突變告一段落，接下來就是……等著「發酵、後續」。她用星象變化來看下一波社會震盪，她更直指社群能量更容易帶風向、網軍躁動、霸凌又一波。

土星停滯於水瓶，唐綺陽說這讓大家將有感網路環境的改變，土星（與火星）演繹出社群力量若被誤用或激化會產生怎樣的專斷與殺傷力。此外，不特定人與國家所組成的「社團、組織」若有失當也將「受到檢視、思考存廢」，過去若是「放」，現在就是「收」，轉折明顯。

再來是金星雙子停滯期，放肆的八卦、亂舞後，群魔也就一一現形。唐綺陽說金星逆行雙子讓我們省思八卦的後續思考溝通、社交等問題，經歷這番金逆，交友圈的改變勢在必然。

木星魔羯停滯期，政府機關們、公司行號們之「態度、形象」也得反轉，必須以新形象示人，過去若有輕忽大意則被檢討追朔，面對降級或收攤，是下一波社會震盪的原因。

本周是「水星金牛最後衝刺」（5/12周二水星進雙子），也是「火星水瓶最後衝刺」（5/13周三火星進雙魚）。此時期為多事之秋，火星引爆社群能量，更容易帶風向、沸騰、眾怒，或是網紅、網軍躁動、霸凌又一波。唐綺陽提醒大家勿因一時衝動而造成眾怒。

太陽與魔羯星群120度三分相，意味著協調和順暢，政府與金錢有良性連結，相關方案也越趨明確，值得關注。

重要星象：金、木、土陰影期，火星最後衝刺，太陽與魔羯星群三分相。

工作注意↓

巨蟹：有長輩緣，有問題可以多去請教

處女：有好意見就勇敢表達，展現思考力

天蠍：短期內能做出好成績，要奮起加油

射手：強項令人驚艷，參與比賽能名列前茅

桃花注意↓

獅子：與前任桃花頗有連結，有機會求和

天秤：要一鼓作氣，別猶豫不決而錯失良機

水瓶：凡事別想得太嚴重，自己要堅強一點

雙魚：不認真的桃花，當作交朋友就好

財運注意↓

白羊：報酬陸續到手，理財逐漸有成

雙子：有好的理財方案，還是要節約一下

健康注意↓

金牛：注意內分泌失調，或姿勢不良的毛病

魔羯：面對老毛病，該好好治療

(中時電子報)