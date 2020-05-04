「鋼鐵爸」阮橋本的愛子阮聖翔，5年前因車禍意外過世，失去兒子的他一度想尋短，大難不死後決定把思念化作大愛，以兒子之名成立救援協會，環台幫清寒人士的機車免費健檢、更換零件，並為弱勢族群募集物資，至今有超過3000個家庭受惠，「只希望替兒子好好活著，代替聖翔把關懷傳遞下去。」

4月15日下午，也是阮聖翔忌日的前4天，阮橋本帶著記者重回兒子喪生的新海橋，看著路面車流熙攘，以及他極力爭取才建成的中央分隔島，阮橋本內心感慨萬千，阮聖翔的音容笑貌彷彿重現眼前，案發至今已經過近2000個夜晚，他仍無法從愛子離世的傷痛中走出。

阮橋本今年50歲，出生在苗栗苑裡，正職是禮儀社社長，在地方上曾是爭議人物，5年前他的兒子阮聖翔車禍喪生後，他一度走不出陰影嘗試輕生，在死神拒收下，他決定化身為兒子最愛的鋼鐵人替兒子好好活下去，成立「聖翔救援協會」幫助貧困人士，因而被網友稱為是熱血助人的「鋼鐵爸」。

「他從那邊被撞到對向車道，你看有多痛。」回憶起心碎的那一天，所有場景至今仍歷歷在目，阮橋本回憶，當時21歲的阮聖翔載著舅舅去新莊，還買了爸爸喜歡的甘蔗汁，以及媽媽愛吃的東山鴨頭和筒仔米糕，卻在返程途中遭逢橫禍，年輕生命就此消逝。

這起事故要追溯到2015年4月19日晚間8時許，阮聖翔當時騎機車行經新海橋，遇上氣喘發作的傅姓計程車司機，傅男當時昏迷無法駕駛，車輛跨過雙雙黃線逆向，失控撞上阮聖翔與鍾姓機車騎士，2人遭受強烈撞擊，急救後宣告不治。

阮橋本愛子慘死新海橋上，他因而號召千人請願，促使交通局設置橋上的中央分隔島，避免類似悲劇再次發生。（圖／鋼鐵爸提供）

兒子離世導致阮橋本情緒崩潰，使他重染吸毒惡習，他因此鄙視自己，到北宜公路企圖輕生，最終大難不死，也讓阮橋本開始思考人生方向，此後以兒子之名成立救援協會，起初是協助車禍救難，此後又幫清貧失依族群修理機車，免費更換胎皮、剎車皮和機油，希望為車友盡一份心力。

為讓自己更加忙碌，他巡迴全台，到偏鄉替部落鄉親機車健檢，他因此深刻感受貧苦家庭的辛酸與韌性，決定開始關心弱勢族群的生活，一聽聞需要幫助的家庭，便會帶著大眾捐贈的物資前往關心，將溫暖伸向被社會忽略的角落。

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(中時電子報)