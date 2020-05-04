「聖翔救援協會」創辦人阮橋本吸毒超過20年，曾一度下定決心戒斷毒癮，卻因兒子阮聖翔突然車禍身亡，他又靠著重染惡習，想靠著毒品麻痺，更因此鄙視自己，到北宜公路飆車試圖輕生，撞斷11根肋骨才清醒，兒子的死也換來他的重生，決心行善幫助更多人，替兒子把愛傳下去。

這起事故要追溯到2015年4月19日晚間8時許，阮聖翔當時騎機車行經新海橋，遇上氣喘發作的傅姓計程車司機，傅男當時昏迷無法駕駛，車輛跨過雙雙黃線逆向，失控撞上阮聖翔與鍾姓機車騎士，2人遭受強烈撞擊，急救後宣告不治。

阮橋本說，案發時他在辦公室休息，聽到一輛又一輛的救護車呼嘯而過，對從事殯葬業的自己而言，這本該是最熟悉不過的聲音，卻莫名覺得焦慮心慌，隨即就接到車禍消息，到醫院看兒子全身是血倒臥病床，他的情緒也跟著崩潰。

阮橋本過去曾經吸毒超過20年，兒子出事前曾一度戒癮，阮聖翔離世後又以此為藉口抽食，他當時在心裡發誓，表示自己處理完兒子後事就會再戒，但在為兒子操辦後事圓滿結束後，阮橋本仍持續吸毒，此行徑讓他十分鄙視自己，在兒子離世3個月後，他也決定輕生。

2015年7月20日，阮橋本騎重型機車行經北宜公路，刻意撞上路邊護欄，存心想置自身於死地，幸運的是他大難不死，現場還有3名年輕人幫忙交管、叫救護車，阮橋本撿回一條命，也開始思考新的人生方向。

阮橋本15歲就投入殯葬業，目前是禮儀社社長，年少時就開始免費幫清寒族群處理後事，兒子死後成立救援協會繼續行善。（圖／張文玠攝）

「我很遺憾沒有死，但也還好，我沒有死。」看似矛盾的一句話，卻勾出阮橋本心底的想法。阮橋本說，車禍當時他斷了11根肋骨，切身體會兒子所受的痛。

出院後，阮橋本希望能為車友盡一份心力，每日開著廂型車在北宜公路上閒晃，希望能遇到受傷騎士並協助送醫，瞎忙數周驚覺自己總在期待別人出事，幡然醒悟後，在隔年1月成立「聖翔救援協會」

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(中時電子報)