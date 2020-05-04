「鋼鐵爸」阮橋本在愛子阮聖翔過世後成立救援協會，免費替弱勢族群機車健檢，並探訪清貧家庭送上物資，他每日在自己的禮儀社和公益事業中忙得不可開交，卻始終無法填滿內心因愛子驟逝留下的傷痕，每每酒後還是會哭得肝腸寸斷，只希望用行善彌補自己過去在父親角色上的失職。

阮橋本不諱言提起曾經的荒唐史，他的人生有20多年被毒品控制，吸毒時總會變的六親不認，有嚴重的被害妄想症和幻覺，也因此疏於對妻兒的照顧，但阮聖翔始終沒有任何抱怨，全心全意的愛著父親，就在阮橋本下定決心斷絕毒品時，阮聖翔的青春歲月卻軋然而止，也讓阮橋本更加自責。

《角頭2：王者再起》導演顏正國與阮橋本相識多年，陪鋼鐵爸走過最哀痛的那段時間，還曾在電影中安排橋段，讓阮橋本對計程車司機開槍發洩，他看著阮橋本一遍遍揭開瘡疤，一次次開導車禍家屬，顏正國認為，「與其說他（阮橋本）在做公益，其實是在贖罪。」

阮橋本與妻子將阮聖翔的臉刺在身上，也將其骨灰安置辦公室，彷彿兒子從未離開。（圖／張文玠攝）

「他在學習找到一個方式，讓他認為自己在幫兒子做些事情。」顏正國說，阮橋本尚未走出喪子之痛，酒後往往哭的肝腸寸斷，但他不允許自己停滯不前，選擇站在第一線完成使命，用行善紀念阮聖翔，也彌補自己在父親角色上的失職。

阮聖翔的離開也換來阮橋本的新生，他與妻子將兒子的臉紋在身上，也將其骨灰安置辦公室，彷彿阮聖翔從未離開，為了延續對孩子的愛，他多年來耗費千萬元救濟貧困，並在愛子5周年忌日時成立救援協會的三峽分會，希望能幫助更多貧苦家庭，替阮聖翔「好好活」，也把這份關懷傳下去。

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(中時電子報)