巫啟賢 回台防疫拚球技 07:182020/05/04 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／報系資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 演藝重心轉往大陸的巫啟賢，近日似乎為了躲疫情，重返久違的台灣綜藝節目，上了黃子佼主持的《平民巨星》，還難得偷閒打高爾夫球。 （圖／本刊攝影組） 4月18日晚間8點，本刊記者在台北市內湖的高爾夫球練習場巧遇巫啟賢，一頭白髮相當好認，但身邊不見妻女或友人作伴，獨自一人默默練習揮桿，看看他的身手，沒想到除了會唱歌，小白球也打得挺不賴。 （圖／本刊攝影組） 更多 CTWANT 報導 胡瓜 攜女同台好滿足 【全國盜領網4】銀行公會主導創建 涵蓋1800家企業繳費項目 (中時電子報) #巫啟賢 #高爾夫球 #球技 #演藝 #台灣 #綜藝 #黃子佼 #大陸 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸全國兩會 521登場 04:102020/04/30 財經要聞 《傳產》加零給力、股市回穩 4月房市下半場回神 17:222020/04/30 財經 最強台劇《誰是被害者》正式開播！11位大咖親上線受「偵訊」 21:182020/04/30 娛樂 古坑青農座談 研商振興方案 04:102020/05/01 地方新聞 五一連假見這地方人潮爆滿 網驚：疫情已過？ 23:192020/05/01 生活 蘋果Q1營收 穩住成長步伐 04:102020/05/02 財經要聞 台灣權王－富邦證券 多空雜陳 善用權證左右逢源 04:102020/05/02 產業特刊 陸防疫現分水嶺 轉向拚經濟 04:102020/05/02 兩岸要聞 穩外貿抗疫情 中歐班列疫情期間逆勢增長 11:492020/05/02 兩岸 工商團體籲勿抽銀根 減免稅金 04:102020/05/03 財經焦點 娛樂熱門新聞 辛龍凌晨18字悲憶愛妻劉真 吐露真實心情 - 娛樂 《夫婦的世界》高潮迭起！渣男吃回頭草 激吻金喜愛 - 娛樂 周揚青「像活在垃圾堆」嘆絕望 一看地上全是名牌鞋包 - 娛樂 麻衣久違曬「台塑30億金孫」近照 兒比讚模樣超Q - 娛樂 「交台灣女友砍死她法官OK的」 黃明志酸殺警案...網回：鬼島 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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