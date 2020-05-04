演藝重心轉往大陸的巫啟賢，近日似乎為了躲疫情，重返久違的台灣綜藝節目，上了黃子佼主持的《平民巨星》，還難得偷閒打高爾夫球。

（圖／本刊攝影組）

4月18日晚間8點，本刊記者在台北市內湖的高爾夫球練習場巧遇巫啟賢，一頭白髮相當好認，但身邊不見妻女或友人作伴，獨自一人默默練習揮桿，看看他的身手，沒想到除了會唱歌，小白球也打得挺不賴。

（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)