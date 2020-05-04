去年謝忻和主持搭檔阿翔，被拍到在街頭上演驚天動地的一吻，不倫戀因此曝光，演藝事業跌落谷底，還傳出合作13年的經紀公司「百是傳播」選擇「棄忻保翔」。雖然事後謝忻澄清沒有這回事，但半年後就和老東家終止合約，先前還被媒體直擊在咖啡廳無酬打工，看似前途茫茫，但據悉她早已簽下新的經紀公司，活動價碼更大漲近6倍。

今年3月底，謝忻發文「天下終究沒有不散的筵席」，證實與合作13年的「百是傳播」和平解約。據傳，有不少經紀公司不畏謝忻因緋聞毀形象，紛紛向她招手，但都被她開出的五萬元底薪嚇跑，對此謝忻一概否認，強調很享受自由身，甚至不惜卸下明星光環到咖啡廳見習，還被店長誇讚「腦袋靈活，整體還行！」

受到鼓舞的謝忻，在臉書放話要學會調製西西里咖啡，看似對打工生涯頗為滿意，但私下早已鋪好未來的演藝道路，與知名經紀人簽約。看到經紀人在臉書對外表示「只簽聰明的」，謝忻也不避諱地留言：「這樣我壓力很大。」新動向在業界已不是祕密。更有知情人士透露，過去謝忻上通告一集約1萬5千元，但跳槽後酬勞暴漲，找謝忻開直播，一次得花近6倍的通告費。

謝忻近來化身打工妹在咖啡廳無酬見習，生活過得相當充實。（圖／翻攝自臉書）

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不倫戀爆發後，謝忻停工4個月演藝事業仍不見好轉，只能靠零星通告、業配過活。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)