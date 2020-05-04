半導體測試介面廠精測（6510）受惠5G即將進入商用化，供應鏈備料帶動多項半導體測試介面需求，帶動2020年4月自結合併營收續「雙升」、攜前4月營收續創同期新高。法人預期，精測第二季營收可望季增10～20％，上半年動能無虞、下半年則仍有待觀察。

精測公布2020年4月自結合併營收3.43億元，月增1.37％、年增達64.62％，改寫同期新高。其中，晶圓測試卡3.1億元，月增16.83％、年增達1.4倍。不過，IC測試卡0.17億元，月減67.32％、年減64.69％。技術服務與其他0.15億元，月減22.67％、年減48.4％。

累計精測2020年1～4月合併營收12.43億元，年增達52.61％，續創同期新高。其中，晶圓測試卡10.17億元，年增達1.13倍。IC測試板1.51億元，年增達41.04％。技術服務與其他0.74億元，年減4.81％。

精測4月營收續繳「雙升」佳績、改寫同期新高，公司表示，主要動能來自垂直探針卡（VPC），相關應用晶片包括5G射頻晶片（RF）、智慧型手機的核心應用處理器（AP）及高效能運算ARM架構的伺服器CPU。

精測指出，其中RF相關測試介面，受惠於5G通訊使用量多於前世代通訊使用量，不僅帶動VPC業績，亦推升成熟產品IC測試板成長。4月VPC對營收貢獻占比仍維持一定水準，顯示VPC產品線已站穩腳步。

展望後市，精測指出，今年5G通訊實質落地，除了引領智慧型手機進入新世代外，其通訊特性也將帶動多項人工智慧（AI）新科技應用晶片需求，包括可進行多點同步的超高畫質的遠距視訊相關晶片、高效能運算伺服器相關晶片、自駕車相關晶片等。

為因應客戶多元前瞻性的高階晶片測試需求，精測表示，自本季起將開始推出具備大電流、高頻、高溫等特性的自製VPC，攜手客戶共同迎接5G＋AI新科技時代。法人預期，在相關需求帶動下，精測第二季營收可望季增10～20％，上半年成長動能無虞。

(時報資訊)