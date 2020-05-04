罷韓團體wecare高雄近來動作頻頻，硬要將罷韓和高雄市長韓國瑜防疫扯上關係，讓國民黨副主委黃子哲怒批罷韓團體政治動作別有意圖，挺韓大將杏仁哥更直接警告罷韓團體：「6月6日過後，我就不忍了」！

罷韓團體近來動作頻頻，兩度掛上不合法的罷韓廣告後又遭撤下，再大動作批評韓市府，引發討論以及媒體報導，對此，黃子哲在臉書上指出，罷韓團體不斷的攻擊與刺激韓國瑜，其用意就是要韓從市政與防疫工作，轉移到罷韓議題上。

黃子哲更批評，這種拙劣的鬥爭手法，只會讓所謂「罷韓四君子」，搞得像「罷韓四人幫」。尤其又是在政府與民眾齊心對抗疫情之際，更會顯得荒謬與不堪。

對於罷韓團體一再挑釁的舉動，杏仁哥也在臉書發文表示，「6月6日過後，我就不忍了，你若跟我一樣請+1。」，底下網友也紛紛直言，「罷韓不實指控，支持提告」、「對這4小人不用客氣一定要提告絕不要輕放他們」、「我也和杏仁哥一樣，其實我早就無法隱忍情緒快要爆炸啦」、「忍不住了」、「難道高雄人真的是民進黨養的」！

杏仁哥臉書。（摘自杏仁哥臉書）

(中時電子報)