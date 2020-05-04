北韓最高領導人金正恩近期消失20天，讓國際社會都在猜，金正恩到底怎麼了，國安局長邱國正上周在立院接受立委諮詢，卻證實「公開情報金正恩生病」。但遭北韓官方親自打臉。前國民黨立委陳學聖痛批，「身為主管國安的官員，竟出大錯，綠委還護航，民進黨別再鬧了」。

陳學聖昨(4日)在臉書發文痛批，「實在看不下去！我國堂堂最高情報頭子、國安局長邱國正前兩天公開證實金正恩生病了，國家通訊社也留下歷史記錄，也是全世界第一個官方消息」，「結果扯錯了……難堪」。

「現民進黨某立委還繼續圓謊，竟然扮演起柯南，試圖找出金正恩是分身露臉！難道要再來一次世界第一嗎？還記得去年外銷轉內銷，鬧得沸沸揚揚的澳洲共諜王立強案，爾今安在哉！提醒民進黨，先把嘴巴封好，情報不是這樣玩兒戲，遲早會出大紕漏！」。

巧合的是民進黨立委王定宇3日發文分析，5月1日現身肥料廠的金正恩影片，從「6大不同特點」包括髮際線、鼻頭的痣、神采、眼神，到牙齒，很多現象可以比照出來，他推估這個金正恩「好像是替身，並不像金正恩」。

許多網友也留言痛批，「這姓王的之前不是就對洩密過…很噁心的嘴臉」、「王定宇專洩機密」、「王定宇的爆料…還是聽聽就行，每次都被打臉」、「王就是連台灣都管不好，才整天刷存在感」。

(中時電子報)