高雄名醫賴文德女兒一家5口命喪火窟，高市消防局分析原因，包括整棟透天厝僅單一出口，室內全為木材隔間、裝潢，形成煙囪效應，濃煙阻斷逃生路線，導致憾事發生。

外傳賴宅裝設過多鐵窗、強化玻璃，造成逃生困難，但消防局澄清，賴宅是裝設鋁窗，且亦非全面裝設，強調這起火警造成嚴重死傷的原因，是該棟透天厝直接採用木材裝修毛胚屋，室內全被木材包覆，就連天花板裝潢也是木質建材，又堆放過多雜物，加上單一樓梯，沒有其他逃生路線，導致火災發生時，形成煙囪效應。

消防局表示，賴宅室內因全用木作隔間，遇高溫更會釋出可燃性氣體。此外，木門還採用玻璃裝飾，根本抵擋不了現場輻射熱的高溫，導致喪命的5人退無可退，關上門、躲在房間也無法求生。

消防局說，火災發生時，賴文德女婿黃彥傑曾打119報案求助，當時勤務中心人員指示黃立刻帶家人往樓下逃生，但黃表示濃煙太大、根本下不去，最後才退至房間待援。

事後火場鑑識結果也指出，5樓因煙囪效應一度出現閃燃現象，燃燒嚴重程度向下逐層遞減，2樓起火點的燃燒最輕微，此為煙囪效應的證明。

消防局呼籲民眾，住宅隔間要以耐燃、不燃材質作為考量，至少用磚造或烯酸鈣板。家裡絕對要裝設住宅用火災警報器，可以爭取黃金逃生時間。此外，家中千萬不要堆放太多雜物，避免成為助燃物質，平時更要熟悉逃生路線及姿勢。

(中時電子報)