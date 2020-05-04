美國總統川普談新冠肺炎疫苗

美國總統川普3日說，他有信心，年底前就能研製出新冠肺炎疫苗。

然而，據CNBC新聞網3日報導，這時間表比政府公共衛生顧問的樂觀預測還快。「我們很有信心，年底前會有疫苗，」川普說，「我們認為，我們今年底前會有疫苗，我們正拚命快馬加鞭。」

川普是在華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）福斯新聞（Fox News）線上市政廳會議（town hall）直播節目中說的。然而，公共衛生官員已經說過，疫苗通常要花許多年研製並分配，而新冠肺炎疫苗或許要花12－18個月研發。

川普說，他們正在催促供應鏈，雖然還沒有最終版的疫苗，不過他認為，許多公司應該快研製出來了，他特別點名了嬌生（Johnson & Johnson）。而嬌生已和衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）聯手研製疫苗，並說希望2021年初能獲得批准。

另一方面，牛津大學（Oxford University）疫苗研究人員說，要是證明有效，他們的疫苗可以在9月前推廣。而世界衛生組織（WHO）則說，目前有數十種新冠肺炎疫苗正在研發。

(中時電子報)