北韓領導人金正恩日前神隱20天不見蹤影，外界對於他的消息傳得沸沸揚揚，最後終於出席本月1日在平安南道順天市一座新肥料廠的竣工典禮。金正恩重新現身後，北韓「國寶級主播」李春姬也罕見出現在大螢幕上播報新聞，可見北韓當局相當重視金正恩這次的露面。

事實上，現年76歲的李春姬是北韓中央電視台最資深的新聞主播，以鏗鏘有力的播報風格為人所津津樂道，自1974年起擔任新聞播報員就受到當局重用，2011年起逐漸淡出螢幕，2018年正式退休，只是沒想到這次金正恩神隱20天後首度露面，電視台竟請出李春姬回來播報，除了可見金正恩的重要性，也能了解到李春姬在北韓電視圈的地位。

事實上，北韓每當遇到重大事件都是請李春姬登台播報，像是當年金氏王朝領導人金日成以及金正日過世、北韓成功發射飛彈、與美國舉辦的川金會、南北韓破冰的文金會，北韓中央電視台都是派出以粉色系韓服為招牌的李春姬，用她宏亮激昂的獨特嗓音播報。

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(中時電子報)