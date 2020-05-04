大聯盟白襪行銷副總波伊(Brooks Boyer)最近述說一則麥可喬丹的小故事，那時喬丹從棒球回歸NBA不久。波伊當年還在幫公牛隊處理慈善業務，喬丹展現他溫情的一面，讓一位病重的少年因此多活半年。
當時公牛隊飛往曼菲斯比賽，贊助商AutoZone找到波伊，希望他說服喬丹私下問候一位重病的12歲少年。波伊不敢答應，只說他會試試看。不巧那天一上飛機就發現氣氛凝重，原來是總教練傑克生與喬丹在早上練球時鬧得很不愉快。
波伊本打算在飛機上說服喬丹，不料傑克生又走到喬丹座位旁大吵一架，波伊直到下飛機了才去更衣室找喬丹。果然喬丹心情惡劣把他轟出去：「你擅自替我答應他們，你搞什麼？以後別再這麼做。」
失望的波伊轉身離去，突然覺得有東西打到他的背，原來是喬丹用一隻球鞋扔他，把他叫回來。「請我喝一壺咖啡我就去。」喝完咖啡喬丹氣也消了，他前往贊助商安排的小房間跟生病少年的全家人會面。
波伊說他無法忘記喬丹當時展現的溫情，他親切問候那位少年，少年的妹妹看著喬丹說：「你是怪物奇兵的那個人耶。」喬丹笑說是的。原本講好兩分鐘，喬丹待了10分鐘才走，在場每一人都熱淚盈眶。
喬丹跟波伊一起走出門時，他的大手搭著波伊的背，波伊看見喬丹臉上掛著大大的微笑。球賽開打後，喬丹到場邊跟生病少年擊掌，賽後還把球鞋送給他，這些顯然都不是波伊「替他答應的」。
1年後波伊收到信，通知他那位少年去世了，但他比預期多活了6個月，他們相信是公牛隊與喬丹帶給他的能量。波伊說：「在這行25年我看過許多很棒的事，特別是此事讓我畢生難忘。」
※溫哥華灰熊隊成軍於1995年，喬丹確實率領公牛打敗過灰熊，但AutoZone把灰熊遷到曼菲斯的時候是2001年，喬丹已不在公牛。
(中時電子報)
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