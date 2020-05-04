"There’s not a dry eye in the room. He’s magical." Brooks Boyer is in his 17th season as part of the White Sox front office, but he spent 10 years with the Bulls before that time. Boyer shares his favorite Michael Jordan interaction, a truly moving story: https://t.co/DFZWbifOi6 — Scott Merkin (@scottmerkin) May 3, 2020

大聯盟白襪行銷副總波伊(Brooks Boyer)最近述說一則麥可喬丹的小故事，那時喬丹從棒球回歸NBA不久。波伊當年還在幫公牛隊處理慈善業務，喬丹展現他溫情的一面，讓一位病重的少年因此多活半年。

當時公牛隊飛往曼菲斯比賽，贊助商AutoZone找到波伊，希望他說服喬丹私下問候一位重病的12歲少年。波伊不敢答應，只說他會試試看。不巧那天一上飛機就發現氣氛凝重，原來是總教練傑克生與喬丹在早上練球時鬧得很不愉快。

波伊本打算在飛機上說服喬丹，不料傑克生又走到喬丹座位旁大吵一架，波伊直到下飛機了才去更衣室找喬丹。果然喬丹心情惡劣把他轟出去：「你擅自替我答應他們，你搞什麼？以後別再這麼做。」

失望的波伊轉身離去，突然覺得有東西打到他的背，原來是喬丹用一隻球鞋扔他，把他叫回來。「請我喝一壺咖啡我就去。」喝完咖啡喬丹氣也消了，他前往贊助商安排的小房間跟生病少年的全家人會面。

波伊說他無法忘記喬丹當時展現的溫情，他親切問候那位少年，少年的妹妹看著喬丹說：「你是怪物奇兵的那個人耶。」喬丹笑說是的。原本講好兩分鐘，喬丹待了10分鐘才走，在場每一人都熱淚盈眶。

喬丹跟波伊一起走出門時，他的大手搭著波伊的背，波伊看見喬丹臉上掛著大大的微笑。球賽開打後，喬丹到場邊跟生病少年擊掌，賽後還把球鞋送給他，這些顯然都不是波伊「替他答應的」。

1年後波伊收到信，通知他那位少年去世了，但他比預期多活了6個月，他們相信是公牛隊與喬丹帶給他的能量。波伊說：「在這行25年我看過許多很棒的事，特別是此事讓我畢生難忘。」

※溫哥華灰熊隊成軍於1995年，喬丹確實率領公牛打敗過灰熊，但AutoZone把灰熊遷到曼菲斯的時候是2001年，喬丹已不在公牛。

(中時電子報)