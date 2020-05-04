面對新冠肺炎疫情，台北市長柯文哲日前接受專訪表示，政治人物說零case、零社區感染，他覺得戰略不對，台灣要有一個概念是「允許一個程度的感染」，應該在經濟發展跟感染間取得平衡。對此，有評論也認為，台灣防疫若政治化、民粹化，恐出現兩個後遺症，並直言政治需要務實，防疫不宜政治化。

柯文哲接受TVBS《看板人物》人物專訪，他提及，在一個程度的控制之下，要在感染與社會經濟間取得平衡。因此，台灣要有一個概念是，「我們允許一個程度的感染」，政治人物有政治人物的考量，政治人物說零case、零社區感染，「我覺得戰略不對」，柯認為，要想說可忍受的感染是多少，並在在經濟發展跟感染間取得平衡。據《中評社》報導，柯的訪談不僅反映出台灣的防疫氛圍及相關的社會現象與政治現實，更突顯台灣將面臨嚴峻挑戰。

該評論認為，台灣的防疫成果有目共睹，但也有兩大後遺症，包括一、防疫過程的政治化後遺症嚴重，包括藉疫反陸、仇陸、遠陸，傷害已造成，可能嚴重影響未來兩岸關係和台灣的經濟發展，如何改善或恢復目前看不到頭緒，二、台灣目前防疫的政治化、民粹化不利於在防疫與經濟發展之間取得平衡。該評論稱疫情爆發期間的防控不易，之後的經濟發展以及疫情趨緩後如何持續防控與經濟發展之間取得平衡，恐是更大考驗。

(中時電子報)