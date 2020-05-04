連鎖餐飲集團乾杯（1269）在體質調整效益顯現下，2019年下半年營運觸底彈升，帶動全年本業獲利恢復成長，扭轉上半年疲弱態勢。雖受業外認列閉店費用拖累，使全年稅後淨利仍小減2.26％至0.92億元、每股盈餘4.97元，仍雙創歷史第3高。

展望今年，面對新冠肺炎重創餐飲市場，乾杯延緩上半年展店計畫、首要「穩健」保障全體同仁工作權益，同時朝縱軸「深化教育」、橫軸「開發新商機」雙向發展，以因應產業急速的結構性轉變。預期疫情退燒後消費力道回溫，可望帶動營運逐季轉強。

乾杯2019年合併營收創28.97億元新高，年增19.58％。毛利率55.92％、營益率7.01％，分創近3年高點及歷史次高。不過，受認列閉店費用致使業外轉虧拖累，稅後淨利0.92億元，年減2.26％，每股盈餘（EPS）4.97元，仍雙創歷史第3高紀錄。

乾杯表示，去年在台灣開設高價品牌和牛47、麻辣45，並持續拓展新形態黑毛屋，合計新展4店。中國大陸持續快速拓點，進軍北京及重慶，合計插旗5城市、新展5店。帶動去年台灣營收18.81億元，年增7.54％，中國大陸營收10.15億元，年增達50.85％。

同時，乾杯決定改採精實策略，去年積極調整品牌、對門市汰弱留強。除了鍋物品牌「黑毛屋」轉型發展外，並於去年底出售經營宮武讚歧烏龍麵、KUA`AINA夏威夷漢堡的全資子公司乾杯速食，以全力拓展牛肉核心事業。

著營收規模擴大、調整精實效益顯現，乾杯去年下半年稅後淨利年增達71.05％，扭轉上半年腰斬態勢，雖受認列閉店費用造成業外轉虧，拖累全年獲利仍小幅衰退，但仍創下歷史第3高，且象徵本業獲利能力的營益率亦改寫歷史次高，精實效益已見成效。

受新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸門市較晚恢復營運影響，乾杯2020年3月自結合併營收1.4億元，月增4.08％、年減45.5％，仍創歷史次低。累計2020年首季合併營收5.4億元，月減32.25％、年減31.04％，亦為近3年低點。

面對新冠肺炎疫情重創餐飲市場，乾杯審慎看待後市，延緩展店計畫、管控各項費用，以維持營運體質健全，首要「穩健」保障全體同仁工作權益。同時，也加快籌備去年便展開研究的外送、館外銷售通路，致力提升集團整體競爭優勢。

乾杯表示，上半年以「穩健」為目標，朝縱、橫軸雙向發展，包括縱向深化教育、滲透牛肉事業發展核心知識給予全體員工，橫向為開發新商機，布局外送、外帶、食品零售等市場，樂觀看待疫情後消費力度回溫，營運可望逐季轉強。

(時報資訊)